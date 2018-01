Sistema de câmbio brasileiro passará a abrir a partir das 7h

O Banco Central alterou o horário de abertura do sistema de câmbio do País. A partir de sexta-feira, 2, a abertura será a partir das 7h e não mais às 9h. A mudança não teria relação com o quadro atual, de disparada do dólar, e estava em estudo há meses pelo BC. Ela foi realizada para resolver problemas gerados em decorrência de fuso horário.

Se uma empresa precisava fazer um pagamento na Europa, por exemplo, a operação só era liquidada quando o pagamento era feito ao Banco Central, o que, podia significar o fim da tarde e até o início da noite em alguns países. Essa diferença de fuso-horário atrapalhava os pagamentos.