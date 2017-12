Sistema de distribuição da Cerj reduz furto em quase 90% A Companhia de Eletricidade do Rio de Janeiro (Cerj) desenvolveu novo sistema de distribuição de energia elétrica que reduz o furto de energia em quase 90%, segundo nota divulgada pela empresa. Chamado de Rede de Distribuição Aérea Transversal (Rede DAT), o novo sistema prevê a instalação da rede elétrica a dez metros do solo, ficando fora do alcance das pessoas e dificultando os "gatos" (ligações clandestinas), além de reformular o sistema de iluminação pública nessas localidades. Segundo a empresa, a nova rede exigiu investimentos de R$ 40 milhões e foi instalada nos municípios de Duque de Caxias, Magé, Itaboraí e São Gonçalo, onde as perdas de energia caíram de 53% para 9,5% com uma redução de 88% no furto de energia. A empresa estima que cada um ponto percentual de furto de energia representa um faturamento anual de R$ 15 milhões.