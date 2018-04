Sistema elétrico está fragilizado, diz técnico O apagão desta segunda-feira em várias regiões do País revelou que o sistema elétrico nacional ?ainda está muito fragilizado?, segundo o engenheiro da Coordenação dos Programas de Pós-Graduação em Engenharia (Coppe) da UFRJ, Maurício Tolmasquim. Segundo ele, essa fragilidade faz com que ?qualquer problema localizado tome proporções nacionais?. A falta de investimentos em linhas de transmissão, de acordo com Tolmasquim, faz com que ocorram esses efeitos em cascata, ou seja, problemas em determinada região vão sobrecarregando as linhas e desligando o sistema. ?Além do racionamento, este é mais um preço que o País está pagando pela falta de investimentos?, disse ele, que coordena o programa de planejamento energético da Coppe. Tolmasquim salientou, porém, que apesar do racionamento e dos problemas na transmissão terem essa ?causa comum?, dificilmente o apagão desta segunda vai levar a alguma revisão no prazo do fim da limitação do consumo de energia, marcado a princípio para fevereiro. ?O racionamento está ligado estritamente ao nível dos reservatórios, não tem nada a ver?, explicou. Para Tolmasquim, o apagão desta segunda foi ?mais um sintoma da doença? do sistema elétrico nacional.