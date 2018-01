Sistema facilita investimentos em boi Investidores em boi gordo já podem comprar suas cotas pelo sistema on-line sem necessidade de ir à rede bancária para fechar o negócio. A partir de hoje, a Arrobas.com.br passa a funcionar dentro do ambiente Bradesconet de negócios eletrônicos. Segundo o diretor-presidente de Relações com o Mercado de Arrobas, João Arnaldo Tucci, o sistema é considerado seguro para os clientes. "Antes atendíamos off-line e, por isso, a Internet funcionava apenas como um meio publicitário para o Arrobas", afirma Tucci, que prevê boa aceitação caso seja solucionado o problema de segurança. No Arrobas, é necessário adquirir pelo menos 20 arrobas de cicboi (Contrato de Investimento Coletivo), uma aplicação hoje próxima de R$ 850,00, com prazos de 12, 18, 24 ou 30 meses.