Sistema financeiro passou por "stress real", diz BC A diretora de Fiscalização do Banco Central (BC), Tereza Grossi, disse hoje que o sistema financeiro brasileiro foi submetido a ?stress real? nos últimos 12 meses e demonstrou está sólido. ?O sistema passou por um stress real e não por um teste de stress?, disse ao fazer uma apresentação sobre a manual de supervisão bancária do BC colocado, pela primeira vez, no site da instituição na internet (www.bcb.gov.br). ?Quisemos dar mais mais transparência para a sociedade entender o que faz o BC e preparar um manual já em consonância com as práticas atuais de supervisão?, disse. Ela afirmou que o novo enfoque da supervisão feita pelo BC permite detectar com mais facilidade a existência de fraudes e dificulta a perpetuação de práticas fraudulentas por um longo período de tempo, como aconteceu no caso do banco Nacional.