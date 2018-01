Sistema não se sustenta sem fixar idade mínima Qualquer discussão sobre regras de concessão de aposentadorias, no regime de repartição, como é o caso brasileiro, em que todos contribuem para a formação de um bolo que é repartido de acordo com o nível de contribuição, tem de levar em conta que não existe fórmula capaz de sustentar um fundo de previdência obrigado a pagar o benefício, em média, por mais de 20 anos. Em todos os países maduros com tradição previdenciária, como em boa parte da Europa, é assim que funciona.