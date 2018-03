Sistema pré-pago chega ao cartão de crédito O sistema de cartão pré-pago, muito comum no telefonia celular, está sendo ampliando para cartões de crédito comuns. O lançamento foi feito hoje pelo Bradesco em parceria com a Visa do Brasil, com o Cartão Pré-pago Bradesco Visa Buxx, que funciona como um meio de pagamento eletrônico. Segundo a vice-presidente da Visa do Brasil, Andréa Pinotti Cordeiro, o cartão pré-pago tem um apelo especial para o jovem, permitindo aos pais fixar "mesadas" para os jovens, inclusive com possibilidade de saques nos caixas eletrônicos. "O cartão pré-pago vem registrando números expressivos de crescimento em outros países e temos a certeza de que esse sucesso se repetirá aqui", afirmou. Segundo o diretor do Bradesco Cartões, Fredmo Tavares, existem no Brasil cerca de 11,5 milhões de jovens entre 12 e 18 anos, sendo que 4,5 milhões pertencem à classe A e B, que poderiam ser usuários do serviço. A "recarga" do cartão, ou seja, a fixação de novos limites após os créditos anteriores se esgotarem terá de ser feita nas agências do Bradesco.