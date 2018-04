Sistema tem sobra de energia até 2013

O sistema elétrico brasileiro deverá operar com "uma sobra estrutural" de energia elétrica de aproximadamente 4 mil megawatts médios até 2013. Segundo o presidente da Empresa de Pesquisa Energética (EPE), Maurício Tolmasquim, essa sobra foi um dos temas da reunião de ontem do Comitê de Monitoramento do Setor Elétrico. Isso significa, segundo Tolmasquim, que mesmo num dos piores cenários de falta de chuvas, haverá a sobra, que equivale à geração das duas usinas hidrelétricas em construção no Rio Madeira: Santo Antônio e Jirau. Essa sobra, explicou Tolmasquim, decorre da conjunção de vários fatores: da queda do consumo gerada pela crise econômica; do fato de os projetos de energia nova estarem começando a ser entregues; e "da excelente" situação das chuvas neste ano. "Isso não significa que podemos esmorecer no licenciamento e na construção de novas hidrelétricas. Essa sobra nos dá margem de manobra", disse. ITAIPU Tolmasquim afirmou também que o Brasil não aceita a hipótese de o Paraguai vender para outro país sua cota excedente da energia da usina hidrelétrica de Itaipu. Ele comentou, porém, que o Brasil ainda não fechou a proposta que será apresentada no próximo fim de semana pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva ao colega Fernando Lugo. Questionado sobre o pleito do Paraguai de vender no mercado livre brasileiro a energia e não para a Eletrobrás, como acontece hoje, Tolmasquim ponderou que nessa hipótese a energia permanece no Brasil. "O que não se aceita é vender a terceiros", explicou.