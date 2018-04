Sistema tributário está próximo de um colapso, diz Trevisan O presidente da Trevisan Auditores e Associados, Antoninho Marmo Trevisan, avalia que o sistema tributário brasileiro pode entrar em colapso em breve se não for feita uma "reforma tributária para valer" no País. A afirmação do consultor foi feita em palestra que marcou hoje o lançamento da Associação Nacional pela Justiça Tributária (Anjut), em São Paulo. Trevisan explicou que a dívida pública brasileira consome 10% do PIB só com pagamentos de juros, o que torna praticamente nulos os superávits fiscais de cerca de 3,5% do PIB conseguidos pelo governo. "Temos que considerar que, além do receio de perder arrecadação, o governo ainda não fez uma reforma tributária para valer por causa dívida pública", disse Trevisan. Perguntado se há alguma saída imediata, como uma reforma que pudesse contornar o problema, Trevisan afirmou que não. "O governo tem que administrar seus credores que querem receber e o crescimento da economia sem inflação, o que requer juros altos de juros e mais encarecimento da dívida?. A sugestão do tributarista é para que se faça uma reforma que comece pela eliminação dos impostos cumulativos, que representam 37% de todos os impostos arrecadados no País, da ordem de 34% do PIB. "Como técnico, não tenho dúvidas de que com a redução de impostos e de suas alíquotas a arrecadação vai aumentar", disse o consultor. Trevisan sugere ainda que a Receita Federal implante uma espécie de viés, como a usada pelo Banco Central para a política monetária, que sinalize para a redução das alíquotas de impostos na medida em que a arrecadação for aumentando com a eliminação de impostos em cascatas. Para ele, já está mais que comprovado muitos impostos e alíquotas altas não garantem ganho de arrecadação. "A Receita Federal contablizou perdas de US$ 31,9 bilhões em 2001, mesmo com os aumentos de alíquotas de alguns impostos", diz o presidente da Trevisan, que cita um estudo feito pela Fipe, mostrando que a base tributária não alcança 40% do Imposto de Renda de Pessoa Jurídica (IRPJ). Levantamento feito pela Trevisan Auditores e Consultores mostra que as grandes empresas foram responsáveis por 53% da sonegação de tributos no ano passado e as pequenas e médias, por 40%. Outra sugestão do consultor é para que a sociedade leve os candidatos à Presidência da República a assinarem um termo de compromisso com a reforma tributária. Esses termos deveriam ser registrados em cartório para não ficar somente nas promessas de campanha.