Site ajuda inadimplentes a quitar dívidas Está disponível na Internet um site (veja link abaixo) que permite ao devedor acessar a instituição em que tem débito, negociar uma forma de quitá-lo e, se houver acordo, fechar negócio. Se as propostas oferecidas não estiverem ao alcance do bolso, o devedor poderá apresentar contraproposta. Para isso conta com a ajuda de um "negociador virtual", sem pagar nada. O objetivo do site é contornar o constrangimento das pessoas diante do seu credor. Para o lançamento do serviço foi feita uma pesquisa para traçar o perfil do devedor brasileiro. Dados da Fundação Getúlio Vargas e do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) revelaram que do universo de 52,9 milhões de entrevistados, 30,3 milhões tomaram empréstimos. Destes, 40% pagaram com atraso. Estão em dívida 10,5 milhões de pessoas. Desde que foi cadastrado em sites de buscas, o site recebeu 2.800 acessos. A metade estava interessada em renegociar. Em 42,8% dos casos, o devedor não conseguia quitar débitos com cheque especial e empréstimo bancário. A seguir, com 38,7%, estão os endividados com o cartão de crédito. Empréstimos tomados em financeiras são responsáveis por 15,8% das consultas. Por último, com 2,7%, estão os devedores com crédito imobiliário.