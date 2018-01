Site avalia lojas virtuais Foi lançado o primeiro avaliador de lojas on-line da Internet brasileira. É o (des)confiômetro (veja link abaixo). Neste site é possível avaliar se a loja virtual escolhida entrega no prazo, se tem website bom ou até mesmo se aceita devoluções. No (des)confiômetro, quem opina é o próprio usuário da loja e não uma equipe interna. São mais de 300 lojas on-line com avaliações disponíveis no site. A análise segue 11 critérios diferentes, sendo oferecidas também informações sobre cada loja, meios de compra, de entrega, de pagamento, a região atendida. Além disso há informações sobre as características de cada uma, como segurança, carrinhos de compras e mecanismos de procura. Atualmente um usuário pode votar apenas uma vez em cada loja listada no sistema. O sistema, ao contrário da maioria dos outros sites, exige o registro do usuário e, assim, dificulta a manipulação de dados. Numa segunda fase, a ser iniciada em 15 dias, o (des)confiômetro irá contar com votos especiais. Logo após o usuário realizar a compra on-line, ele será convidado a votar e opinar sobre o ´e-atendimento´ do lojista. Até o momento já são 30 lojistas afiliados que utilizarão esse sistema.