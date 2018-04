Site BuscaPé lança Especial de Verão O site BuscaPé, serviço gratuito de comparação de preços na Internet, lançou um guia com as melhores opções de preço para os produtos de verão e volta às aulas nas principais lojas virtuais do País. Todos os produtos disponíveis no guia para comparação de preços contam com fotos ilustrativas. O serviço está dividido em duas partes: praia, com sugestões de camisetas regatas, sungas, óculos de sol, biquínis e protetores solares, entre outros, e volta às aulas, com variedade de produtos escolares. O BuscaPé é um site especializado em comparação de preços e foi criado em 1998 por estudantes de Engenharia da Poli - USP e lançado oficialmente em junho de 1999. Atualmente o site compara mais de 1 milhão de produtos diferentes, divididos em 23 categorias.