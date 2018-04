Site compara preços de apólices para carro Na esteira da comercialização bem-sucedida de livros, CDs, flores e outros produtos pela internet, não chega a ser surpreendente a venda de serviços como seguros para automóveis pela rede. O site www.seucorretor.com.br pode proporcionar aos internautas donos de automóveis algumas das praticidades da compra à distância, como a facilidade de comparação de preços e a agilidade no atendimento. O site funciona, em linhas gerais, como uma corretora. Estão disponíveis aos visitantes cotações de sete seguradoras que apresentam seus preços e coberturas para cada automóvel. As seguradoras são Bradesco Seguros, AIG Unibanco, Finasa Seguros, Alfa Seguradora, AGF Brasil, Vera Cruz Seguradora Mapfre e Itaú Seguros. Após a cotação, poderão aparecer menos preços por causa de restrições das seguradoras quanto à idade do condutor ou do automóvel, por exemplo. Tomada a decisão, o proprietário deverá preencher diversas informações a respeito do veículo e do condutor principal. "O questionário é bastante complexo porque abrange questões consideradas por pelo menos uma das seguradoras", explica Sandra Ristori, gerente operacional do site. Os valores cobrados, franquia exigida, cobertura e possibilidades de parcelamento poderão ser vistos e comparados em uma só tela. O proprietário poderá enviar a proposta pelo computador ou entrar em contato com o atendimento online da companhia, enviar e-mail ou telefonar à corretora. Os documentos poderão ser escaneados e enviados via e-mail ou por fax. A cobrança do seguro será feita por boleto bancário enviado por e-mail, diz Sandra. A ocorrência do sinistro também pode ser comunicada eletronicamente. Sandra assegura que o proprietário será atendido em menos de 24 horas. Quanto às demais demandas dos internautas, como as propostas, ela serão respondidas em até uma hora. Mais barato Por ser uma corretora virtual, seucorretor.com.br tem menos custos que uma empresa convencional. Sandra Ristori diz que a comissão de corretagem do site é, em geral, menor que a das demais. "Assim, o prêmio de um seguro pode ser mais barato que o idêntico em outra empresa." O seucorretor distribui também um serviço mais barato que o seguro, a assistência 24 horas. Esse atendimento é voltado para carros mais caros ou para quem não quer arcar com o prêmio total. Outro serviço do site é o Clube seucorretor. Sem nenhum custo, o usuário pode dispor de um serviço de orientação jurídica, descontos em aluguel de automóveis, descontos no pagamento de táxis e serviços de despachante gratuitos.