Site da CEF oferece imóveis A Caixa Econômica Federal (CEF) colocou ontem à venda em seu site 20 mil imóveis de usuários inadimplentes de todo o País. Cada imóvel é apresentado com fotografias, descrição, localização, preço mínimo e edital com as condições para a sua venda e a possibilidade de contratação de um financiamento para sua aquisição. O interessado na compra pode preencher um formulário e solicitar a visita de um corretor. A meta do banco é vender, até o fim do ano, 18 mil imóveis, arrecadando R$ 350 milhões que serão revertidos em novos financiamentos imobiliários