Site da Previdência mostra ações judiciais Os segurados que tiverem ação judicial contra a Previdência Social devem consultar seus advogados para saber sobre o andamento do processo. Também é possível acessar o site da Previdência na Internet (veja o link abaixo), onde consta a relação de pagamentos deste ano, para segurados que ganharam ações na Justiça. Segundo o Ministério da Previdência Social, foram liberados 22.489 pagamentos de precatórios no Estado de São Paulo, restando apenas 863 (3,7%) dos processos que devem ser pagos até o fim deste ano. O valor pago foi R$ 321,8 milhões. Somente não estão incluídos nesses números os precatórios da região de Bauru, onde há suspeita de irregularidades nos processos e estão sendo analisados por uma equipe especial da Previdência Social. Precatórios são valores devidos pela Previdência Social, relativos a ações judiciais movidas e ganhas na Justiça por segurados. Para agilização dos créditos, o pagamento dos precatórios passou a ser feito diariamente e não mais por lotes, como ocorria até o ano passado. Os valores dos precatórios são depositados pelo INSS no Tribunal Regional Federal (TRF), quando decorrentes de aposentadorias, pensões e outros benefícios, e no Tribunal de Justiça (TJ), se relativos a acidentes de trabalho.