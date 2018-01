Site da Receita congestiona no 1º dia de declaração No primeiro dia de entrega da declaração do Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF) de 2005, nesta terça-feira, o acesso à página da Receita Federal na Internet ficou congestionado. Segundo a Receita, o problema ocorreu apenas em alguns momentos do dia e não prejudicou seu sistema de informática. Foi o primeiro dia que a Receita disponibilizou o acesso ao programa para o preenchimento da declaração. E muitos contribuintes já enviaram a declaração hoje mesmo. "A página enfrentou momentos de congestionamento nesse primeiro dia fruto do número excessivo de pessoas baixando o programa e enviando as declaração", disse o supervisor nacional do Imposto de Renda (IR) da Receita Federal, Joaquim Adir. Apesar do prazo de entrega só terminar daqui a dois meses, em 29 de abril, alguns contribuintes preferem entregar o mais rápido possível, na expectativa de receber a restituição do IR mais cedo. É que a Receita tem como prática incluir nos primeiros lotes de restituição aqueles contribuintes que enviaram primeiro a declaração pela Internet. A Receita também alertou que o prazo de entrega da Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais (DCTF) termina no próximo dia 7 de março, mas apenas 10% das empresas obrigadas a declarar apresentaram o documento. A partir desse ano, cerca de 10 mil grandes empresas - que respondem por 82% da arrecadação dos tributos - serão obrigadas a declarar mensalmente a DCTF e não mais a cada três meses. A Receita considera empresa de grande porte aquelas que, em 2003, tiveram uma receita bruta superior a R$ 30 milhões. A empresa que perder o prazo pagará multa de 2% sobre o valor declarado.