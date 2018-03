Site da Receita congestiona no 1º dia de declaração do IR A Receita Federal recebeu até as 17 horas de hoje 6.472 declarações de rendimentos, no primeiro dia do prazo. O supervisor nacional do Imposto de Renda da Receita, Joaquim Adir, disse que houve um congestionamento no site porque muitas pessoas tentaram baixar o programa da declaração. Segundo dados da Receita, foram feitas 400 mil pedidos de cópia do programa o que provocou um problema no site. Adir afirmou que o problema deverá ser resolvido nos próximos dias. Ele disse que, como o programa foi remodelado, dobrou de tamanho o que faz com que o contribuinte gaste um tempo maior para fazer uma cópia. O supervisor afirmou que as mudanças no programa foram feitas a partir de pedido dos contribuintes. Para facilitar o preenchimento, por exemplo, o contribuinte poderá usar um "assistente de preenchimento" que é uma cópia da declaração de rendimentos. "Com isso, a pessoa não precisa ficar preocupada onde inserir cada dado específico. A ficha é igual à declaração de rendimento e o programa faz a distribuição das informações", afirmou o supervisor de aplicativos do IRPF, Cristovão Barcelos Nóbrega. Eles informaram que a Receita também aumentou o espaço para as pessoas declararem os bens e criou um sistema de busca para ajudar no preenchimento.