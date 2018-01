Site de apoio ao consumidor 'se vinga' de empresas mais reclamadas

Em campanha publicitária de comemoração de seu aniversário, o site Reclame Aqui decidiu 'se vingar' das empresas que mais desrespeitam os consumidores com uma 'pegadinha'. A ação está no vídeo 'O Jantar da Vingança', postado nas redes sociais do portal de atendimento ao consumidor.

Segundo o vídeo, a equipe do Reclame Aqui convidou para um jantar os diretores de empresas campeãs de reclamações no site. No local, os executivos tiveram um serviço de péssima qualidade. No final do jantar, ao invés da conta, eles receberam um relatório com milhares de reclamações registradas no site.

O vídeo viralizou nas redes sociais. Em menos de 24 horas, ele já registrou mais de 130 mil compartilhamentos no Facebook. Assista ao vídeo a seguir: