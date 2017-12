Site do Idec traz modelos de carta de reclamação O site do Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor (Idec) oferece 67 modelos de cartas de reclamação. São 35 referentes a casos de descumprimento de normas do Código de Defesa do Consumidor em geral e 32 apenas para reclamações contra empresas de planos de saúde - as campeãs em consultas no setor de atendimento do Idec. O Idec também está engajado em uma campanha nacional contra os reajustes das tarifas de eletricidade, autorizados pela Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel). A partir de amanhã, consumidores de São Paulo (Eletropaulo) e Tocantins (Celtins) pagarão 16,61% a mais nas contas de luz. "O governo pediu o empenho da população, que se sacrificou e conseguiu reduzir o consumo de energia. Como prêmio, o consumidor receberá um reajuste de tarifas. Isto é um desrespeito que não podemos aceitar", diz Marilena Lazzarini, coordenadora-executiva do Idec. O Idec enviará um documento à Presidência da República, à Aneel e a Câmara de Gestão da Crise de Energia Elétrica repudiando os aumentos. O instituto mobilizará entidades de defesa do consumidor de todo o Brasil e orientará os consumidores a enviarem uma carta para a Aneel, para a Câmara de Gestão da Crise de Energia Elétrica e para o Presidente da República protestando contra os reajustes. O site do Idec é http://www.idec.org.br e a seção de modelo de cartas é http://www.uol.com.br/idec/modelosdecartas/index.htm)