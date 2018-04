Site do ministério insulta trabalhador

O ministro do Trabalho, Carlos Lupi, afirmou ontem que causou "constrangimento profundo" ao governo a ferramenta de consulta sobre o andamento dos pedidos de seguro-desemprego existente na página eletrônica do ministério. Até quarta-feira, o site solicitava que os trabalhadores digitassem palavras depreciativas, como "vagabundo", para obter a informação. Lupi disse que determinou a abertura de um processo de sindicância para apurar se houve "má-fé ou simplesmente um erro" da empresa terceirizada que presta serviços de informática para o ministério. A má-fé, de acordo com Lupi, é uma possibilidade já que a empresa está cumprindo os prazos finais de prestação do serviço que não foi renovado e será repassado para uma empresa pública. "Isso pode ter enfurecido alguém, mas será objeto da investigação da sindicância", comentou. A exigência de digitação de palavras depreciativas no site foi denunciada por trabalhadores que acessaram a página eletrônica. Mas somente após a publicação da notícia em jornais foi alterada a ferramenta de busca da informação. Segundo o ministro, a empresa já havia sido notificada no dia 18 de junho de que havia o problema, mas não o corrigiu e, ontem, enviou carta se explicando ao ministério. "Mas as explicações não me convenceram e por isso mandei apurar em detalhes", completou. "Publicamente, peço desculpas aos trabalhadores", afirmou Lupi. Anteontem, houve mudanças no site e a ferramenta de busca agora pede a digitação de uma combinação aleatória de letras para concluir a consulta. O serviço de consulta sobre o andamento do pedido de seguro-desemprego ficou indisponível na página eletrônica do ministério entre 17h30 de quarta-feira até as 9 horas da manhã de ontem. Uma nota de esclarecimento do ministério informou que isso foi necessário para que a empresa terceirizada corrigisse o acesso ao serviço de consulta.