Site e aplicativo do Bradesco saem do ar

O banco Bradesco admitiu "intermitência" nas plataformas digitais da instituição nesta segunda-feira, 6. Segundo o banco, equipes estão trabalhando para restabelecer a comunicação nesses canais.

"O Bradesco esclarece que parte de seu sistema passou por momentos de intermitência. Por conta disso, alguns serviços dos canais digitais estão transacionando com volume inferior à média do horário", informou, por meio de nota. "Equipes do banco já estão trabalhando para normalizar o sistema, o que deve ocorrer em breve", completou.

Segundo o site Caiutudo.com, os problemas no site e no aplicativo do celular começaram às 13:55, mas o pico de reclamações se deu perto das 18 horas.

Internautas de todo o País relatam que caixas eletrônicos também estão fora do ar. Alguns disseram que não conseguiram fazer pagamentos com cartões de débito.