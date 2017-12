Site ensina a investir em fundos imobiliários O site www.fundoimobiliario.com.br é institucional e tem como proposta divulgar, orientar e esclarecer dúvidas sobre o investimento em fundos imobiliários. Criado pelo consultor especializado Sérgio Beleza Filho, que fechou parceria com a corretora Coinvalores para assessorar o departamento de fundos imobiliários da instituição, o site contém desde informações básicas até a íntegra dos artigos sobre a legislação do investimento. Além disso, estimula os interessados a procurá-lo no caso da existência de dúvidas.