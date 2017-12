Site ensina como investir A Souza Barros acabou de desenvolver uma ferramenta que ajuda os investidores não acostumados com os segredos do mercado financeiro. O objetivo é incentivar a aplicar "sem sustos", dando a oportunidade de ganhar num sistema que parecia ser feito só para especialistas. O Sistema de Investimento Programado Souza Barros (S.I.P.) ensina os segredos de como aplicar, indicando os investimentos certos e ainda fazendo acompanhamento on-line. Por meio do S.I.P., o investidor vai aprender, passo a passo, quais são os segredos para se ganhar dinheiro no mercado financeiro, além de conhecer a fórmula de investimento onde se distribui o dinheiro em diferentes aplicações, conforme a idade do investidor. Seguindo os passos sugeridos pelo S.I.P. e utilizando a metologia adequada, é possível investir de maneira racional e programada em fundos de ações ou de renda fixa. Para ter acesso à ferramenta, basta se inscrever no site da corretora (veja link abaixo).