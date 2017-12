Site faz promoção para investir 13º Até quarta-feira o InvestShop.com oferece a seus clientes uma promoção para incentivar o internauta a investir seu 13º salário: devolução da CPMF para aplicações realizadas em todos os fundos distribuídos pelo InvestShop.com. Dessa forma o investidor tem mais uma opção atraente para aplicar o 13.º. Para efetuar uma aplicação em fundos, os clientes enviam os recursos para a sua conta de investimentos no InvestShop.com. Na transferência, os recursos sofrem a incidência da CPMF (0,30%), que é debitada da conta corrente da qual vieram os recursos para a aplicação. A devolução da CPMF é imediata: no momento da aplicação, o cliente recebe em sua conta no InvestShop.com o valor correspondente ao que foi cobrado sobre o valor aplicado. Não é exigido prazo mínimo de permanência na aplicação. Se o cliente enviar à sua conta no InvestShop.com R$ 10 mil e fizer uma aplicação em fundos, no primeiro dia útil seguinte ele receberá em sua conta um crédito de R$ 30,00 (0,30% de R$ 10.000,00). Esses recursos podem ser usados para qualquer finalidade, como novas aplicações, pagamentos de tarifas, etc.).