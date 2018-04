Site Fortuna aponta saques em fundos Os fundos de investimento continuam perdendo recursos, apesar da forte redução no volume de saques. De acordo com dados do site Fortuna (veja no link abaixo), as carteiras perderam R$ 1,7 bilhão no período entre 15 de agosto - primeiro dia após as novas medidas da Comissão de Valores Mobiliários (CVM) e Banco Central (BC) - até o dia 23. Na semana anterior ao anúncio das medidas, os saques totalizavam R$ 4,6 bilhões. Entre os fundos de investimento, as carteiras com maior volume de saques são as compostas por fundos de investimento de renda fixa prefixada, os FACs. O total de resgates desses fundos no período foi de R$ 826,872 milhões. Já os fundos referenciados DI totalizam uma saída de R$ 757,884 milhões. Em relação à rentabilidade, o site Fortuna aponta um ganho de 0,53% e 0,46%, respectivamente. Já as carteiras de previdência continuam registrando captação líquida positiva. No período analisado, o saldo positivo é de R$ 86,307 milhões, com ganho de 0,66% no período. Surpreendendo muitos analistas, os fundos de ações também registram captação positiva, de R$ 1,476 milhão e acumulam um rendimento de 3,56% desde o dia 15 de janeiro.