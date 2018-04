Site indica o menor preço para o consumidor Os consumidores já estão cansados de ler e ouvir falar sobre a importância de fazer uma boa pesquisa de preço antes de adquirir determinado produto ou serviço. Quem não tem tempo de sair pelo comércio pesquisando preços, mas não abre mão de fazer economia, pode aproveitar os serviços especializados oferecidos gratuitamente na Internet. O site www.jacotei.com.br é um deles. Pela página, é possível consultar os preços de mais de 300 mil produtos em cerca de 400 lojas, virtuais e físicas. Entre elas estão Submarino, Ponto Frio Internet, Casas Bahia e Americanas.com. O diretor-presidente do Jacotei, Antonio Coelho, diz que o site pode ser considerado um ponto de referência para o consumidor que quer comprar com economia. "Hoje, recebemos cerca de 80 mil consultas por mês." Ele explica, ainda, que outra vantagem do serviço é a possibilidade de concluir o negócio pela própria Internet. "Nesses casos, o site encaminha o consumidor para a página da loja e a negociação passa a ser feita entre eles." Fazendo a comparação de preços, na maior parte das vezes o visitante consegue descontos significativos e condições de pagamento interessantes. De acordo com o Jacotei, enquanto o Submarino oferecia o refrigerador Electrolux DFF 44 por R$ 1.499,00 em cinco pagamentos sem juros, no valor de R$ 299,80 cada um, o Supermercado Bom Preço do Iguatemi cobrava, na semana passada, R$ 1.949,00, ou seja, 34,5% a mais que o menor valor. Na seção de livros, a diferença de preços é ainda mais acentuada. O livro O Mundo de Sofia, da Cia. das Letras, custa na Saraiva R$ 23,00. Já na Siciliano e na Livraria Cultura, o mesmo exemplar sai por R$ 34,50, ou valor 50% maior. Quem não tem o hábito de acessar a rede mundial também pode usar o serviço do Jacotei pelo telefone. A ligação é gratuita e pode ser feita de qualquer região do País por meio do 0800-704-9010.