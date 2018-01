Site móvel do 'Estadão' ganha Pixel Awards

O novo site do Estadão para dispositivos móveis foi o vencedor do prêmio Pixel Awards de 2016 na categoria "Notícias e Publicações", por votação popular. O prêmio reconhece os destaques da indústria de design e tecnologia desde 2006. O Pixel Awards é o segundo prêmio internacional recebido pelo Estadão Mobile em cinco meses.

O aplicativo do Estadão para celulares e tablets superou os votos recebidos pelos outros quatro finalistas. Disputavam o prêmio na mesma categoria o aplicativo da TMZ (site americano de celebridades), a Reuters TV e os sites das publicações The Nation e Huffington Post.

"É mais um relevante reconhecimento internacional de nosso aplicativo de notícias, que se tornou referência de qualidade no País. Temos muito orgulho de nossa parceria digital com a Huge, que é coerente com a missão do Estadão de sempre inovar em benefício do leitor", diz João Caminoto, diretor de jornalismo do Grupo Estado.

Lançado em maio do ano passado, o site alia o conteúdo do Estadão a recursos inovadores de leitura e compartilhamento de notícias. Com ferramentas de geolocalização, o site identifica onde está o leitor e fornece também informações segmentadas de trânsito e clima.

O projeto foi desenvolvido em parceria com a agência digital Huge após cerca de seis meses de pesquisa. A equipe que redesenhou o site ouviu a opinião de leitores, profissionais do Estadão e de veículos estrangeiros, como The New York Times e Guardian.

"O reconhecimento do público no Pixel Awards prova, mais uma vez, a qualidade da parceria feita entre a Huge e um dos principais jornais do Brasil, e como o leitor é o principal beneficiado dessa iniciativa" afirma Eduardo Torres, vice-presidente da Huge para a América Latina.

Reconhecimento. O novo site do Estadão para celulares já foi reconhecido como uma plataforma inovadora em outros prêmios internacionais. Em novembro do ano passado, o portal foi um dos vencedores do UX Awards, um dos prêmios mais importantes na área de experiência de usuários em plataformas digitais. O projeto do Estadão foi o único vencedor de um país fora dos Estados Unidos e do Reino Unido e o único desenvolvido por uma empresa de comunicação.

A versão mobile do Estadão também é finalista este ano do Digiday Publishing Awards, que reconhece os projetos mais inovadores na área de mídias digitais em todo o mundo. Os vencedores do Digiday Publishing Awards serão escolhidos pelos jurados nesta quinta-feira, em Nova York. O Estadão disputa o prêmio com projetos dos grupos Time, Harvard Business Review, The Enthusiast Network e Hearst Magazines.