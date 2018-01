Site móvel do ‘Estado’ cresce 12,8%

Pouco mais de um mês após entrar no ar, o novo site para dispositivos móveis do Estadão registrou um aumento de 12,8% no número de leitores. O novo produto, que une inovação, experiência do usuário e facilidade de compartilhamento do conteúdo, também alavancou em 631% o volume de notícias, fotos e vídeos enviados pelas redes sociais, WhatsApp e e-mail.

Os números mostram que os usuários aprovaram as inovações do novo produto, entre elas a possibilidade de personalizar a página principal. O leitor pode escolher as editorias que quer visualizar ou em que ordem quer dispô-las. No total, foram 17 mil personalizações desde a estreia do site, no dia 9 de maio.

Os usuários podem ainda participar das discussões no site móvel, antes restritos ao estadão.com.br. Para comentar as reportagens, basta que o leitor preencha um cadastro usando uma de suas contas nas redes sociais. Cada item noticioso pode ser compartilhado, a partir da página principal, via Facebook, Twitter, WhatsApp, Google+, Linkedin e e-mail. Dentre os jornais brasileiros, o Estadão é o que tem o maior índice de engajamento em redessociais.

“O comportamento do leitor mudou. Hoje ele se informa o dia todo, e o celular é fundamental nesse processo. O novo site móvel do Estadão oferece a possibilidade de uma experiência plena”, afirma o editor executivo de conteúdos digitais, Luís Fernando Bovo.

No site mobile, o leitor encontra reportagens, artigos de opinião, galeria de fotos e vídeos. E ainda os quadrinhos. Uma lista de destaques, chamada “Saiba Agora”, traz as principais notícias escolhidas pelos editores e atualizadas durante todo o dia. Marcações indicam se o usuário já leu aquela reportagem ou se ela foi atualizada.

Novo site móvel do 'Estado' é gratuito e pode ser acessado em celulares de qualquer sistema operacional

Outra novidade são as informações sobre o clima e o trânsito baseadas na geolocalização do usuário. Com isso, é possível conferir o tempo em todas as capitais e o tráfego em todas as cidades do mundo, graças a parceria do Estadão com o aplicativo Waze.

O novo site móvel é gratuito e pode ser acessado em celulares de qualquer sistema operacional (Android, iOS ou Windows Phone) por meio do navegador do aparelho ou pelo aplicativo já existente do Estadão, disponível na App Store e Play Store. Quem já tem o aplicativo do Estadão instalado no celular terá o conteúdo atualizado automaticamente.