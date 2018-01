Site recebe denúncias contra planos de saúde Os usuários de planos ou seguros-saúde contam com mais um canal para registrar denúncias e reclamações. Trata-se do site da Associação Paulista de Medicina (APM), que disponibilizou uma seção para receber queixas. O objetivo é inibir abusos de operadoras de planos de saúde e seguradoras contra usuários e médicos. Ao clicar o ícone "Planos de Saúde", o consumidor encontra uma série de informações sobre empresas do setor. Lá, ele também poderá registrar sua denúncia ou reclamação. As questões serão analisadas tecnicamente pela APM e, se for o caso, o usuário será encaminhado a órgãos de defesa do consumidor. De acordo com o diretor de Defesa Profissional da APM, Florisval Meinão, esse canal foi aberto devido ao alto número de reclamações contra empresas feitas por médicos e associados a planos.