Sites ajudam a solucionar dúvidas Encontrar a resposta para dúvidas de trabalhos escolares, solucionar indagações sobre moda, cultura, turismo, educação, arte e entretenimento, entre outros assuntos, pode ser mais fácil do que se imagina. A Internet pode ajudar na realização dessas tarefas com os sites especializados em perguntas e respostas. Para usufruir do direito de ter a resposta respondida, o internauta precisa, primeiramente, se cadastrar no site. Depois é só enviar a dúvida e aguardar por e-mail a resolução de algum especialista. Engenheiros e professores estão entre os profissionais que figuram na lista de especialistas e uma das grandes vantagens desses sites é a troca de informações. No entanto, as informações obtidas na rede não substituem a orientação de um especialista que presta serviços da forma convencional, com consultas ao vivo, principalmente se o assunto relaciona-se a dúvidas de saúde ou dinheiro. Confira alguns sites especializados: - Arca de Noé: direcionado a sanar dúvidas sobre animais de estimação. As perguntas são respondidas por um veterinário (em português, gratuito); - Base de Especialistas: indica o telefone de 3808 especialistas da Universidade de São Paulo (USP), gratuito; - Coinvalores: em português, responde dúvidas sobre finanças pelo ICQ (comunicador pessoal), gratuito; - Cultura Inglesa: na seção Help, professores virtuais respondem dúvidas de inglês por e-mails em até 24 horas. É gratuito, mas só pode ser acessado por alunos da Cultura; - Defenda-se: informações sobre a legislação (em português, gratuito); - Pergunte a Quem Sabe: solução para perguntas sobre qualquer segmento (em português, gratuito); - Reclamar Adianta: auxilia dúvidas sobre o direito do consumidor (em português, gratuito); - SabeSabe: fornece respostas pagas e gratuitas sobre vários assuntos (em português. As perguntas são cobradas por créditos, cinco créditos equivalem a R$ 5,00); - Abuzz: as perguntas devem ser feitas em inglês. O site tem 15 categorias de assuntos (gratuito); - AllExperts.com: soluciona as dúvidas sobre vários assuntos, também em inglês (gratuito); - AskMe.com: em inglês, possibilita pesquisa em questões já solucionadas (gratuito); - Kasamba: oferece videoconferência em inglês com especialistas. O serviço é cobrado, mas o próprio internauta pode indicar quanto está disposto a pagar pela informação; - Refdesk.com: em inglês. Agrupa links para páginas de especialistas (gratuito); - Why: em português, agrupa perguntas em 20 categorias (gratuito); - Yahoo!Experts: em inglês, responde questões em 16 categorias (gratuito);