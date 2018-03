Sites de jornais argentinos destacam o PAC O anúncio do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) do Brasil é o principal destaque dos sites dos jornais argentinos. O econômico El Cronista estampou no alto de sua home page que "Lula anunciou seu plano: reduções tributárias para empresas, austeridade salarial e investimentos de US$ 237 bilhões". El Cronista também destacou a meta de crescimento econômico de 5% anual, a partir de 2008, "quase o dobro do magro 2,73% de 2006". Também afirmou que Lula necessitará amplo apoio político para o funcionamento do plano. "Alguns economistas disseram ainda que o plano poderia não ser suficiente para impulsionar um crescimento econômico de 5% ao ano, como espera o governo", completou. O La Nación também estampou no alto de sua página, a reportagem sobre o pacote, qualificado pelo jornal como "ambicioso". Além disso, publica reportagem paralela sobre a reação "tranqüila" dos mercados, com leve alta da Bolsa de São Paulo e baixa do real. "O mercado digere o pacote bem", ressaltou. O Infobae dá enfoque à projeção de investimentos e ao objetivo de Lula de acelerar o crescimento do Brasil durante seu mandato. "O crescimento não deve sacrificar a democracia". Essa foi a frase do presidente Lula escolhida pelo Ámbito Financiero em sua cobertura sobre o PAC, a qual dá ênfase à importância que o Brasil tem com o compromisso democrático.