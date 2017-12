Sites de pesquisa de preço na Internet Para quem pretende realizar compras pela Internet, há sites que facilitam a busca de produtos e preços. Suas ferramentas da rede são utilizadas para facilitar a vida do internauta e trazem uma lista de produtos de uma mesma espécie com seus preços relacionados. Com isso, o consumidor deixa de realizar uma maratona para encontrar as melhores ofertas e preços mais baixos na Internet em centenas de lojas virtuais. Os especialistas e profissionais que trabalham em sites de comparação de preços admitem que os sites de cotação de preços na Internet ainda são pouco utilizados pelos internautas. Porém, na opinião destes profissionais dentro de dois anos 50% das compras virtuais serão feitas depois de consultas em sites de cotação de preços on-line. O consumidor procura o seu produto e ainda sabe qual a loja virtual que tem o melhor preço. Nestes sites não se realizam as transações, apenas comparações de preços em lojas virtuais, hipermercados e lojas de rua. Os preços pesquisados correspondem às mais diversas categorias de produtos, como eletroeletrônicos, telefonia, eletrodomésticos, brinquedos, alimentos, artigos para animais, informática, farmácia, casa e decoração, CDs, DVDs, filmes VHS, higiene, beleza, material de construção, papelaria, tabacaria, moda e acessórios, ferramentas, livros, entre outros. Os sites possuem ferramentas tecnológicas que oferecem a possibilidade do consumidor realizar a busca do produto através do modelo ou descrição. Os sites de comparação brasileiras são: www.buscape.com.br, www.bondfaro.com.br, www.tempormenos.com.br, www.sniffy.com.br e www.jacotei.com.br O diretor-executivo do site www.bondfaro.com.br, Guilherme Pacheco, acredita que a grande vantagem do site de comparação de preços é que dá para o consumidor cotar preços e escolher a melhor loja virtual. "Trabalhamos com mais de 400 lojas virtuais e realizamos uma espécie de consultoria sobre os preços mais baixos da Internet. Dá para encontrar diferenças de até 200% nos preços dos produtos", avalia Guilherme. O site www.tempormenos.com.br tem o objetivo de facilitar e aumentar o potencial do consumidor para realizar uma compra virtual. O relações públicas do site, Carlos Amorim Lavieri, destaca que o site conta com cerca de 120 lojas virtuais em seu bancos de dados e oferece ao consumidor, em média, 300 mil produtos e preços por semana. "O grande diferencial dos sites de comparação é sua tecnologia de banco de dados que permite ao consumidor escolher milhares de produtos simultaneamente, sem precisar visitar dezenas de páginas na Internet", avalia Lavieri. Procura por região No site www.buscapé.com.br o consumidor pode realizar a procura através de quatro características: produto, preço, região ou loja. Os dados do site são atualizados a cada 3 dias. Assim como os outros sites do setor, o www.buscape.com.br oferece as informações de forma gratuita. O sócio-fundador do site Romero Rodrigues Filho conta que o site foi lançado em 1999 com 35 lojas virtuais e 30 mil produtos e preços. Atualmente, o site reúne informações de mais de mil lojas virtuais e 850 mil produtos. As categorias mais visitadas no www.buscape.com.br são livros, CDs, informática e eletrônicos. "O mecanismo de busca por preço, produto, região e loja virtual é o nosso diferencial", resume Romero. O www.jacotei.com.br surgiu com a intenção de realizar uma procura inteligente por produtos e preços na Internet, segundo o diretor comercial do site, Antônio Coelho Lima. "O consumidor pode listar de sua preferência e realizar a compra pelo site que tem o menor preço", explica. O site possui link direto com 200 lojas virtuais, hipermercados e lojas de rua de são Paulo e da Bahia. Além disso, oferece, em média, uma variedade de 150 mil produtos.