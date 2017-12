Sites facilitam a elaboração do currículo Quem tem dificuldades para elaborar o currículo pode recorrer a sites especializados em elaborar e encaminhar resumos profissionais. Aqueles que querem fazê-lo sozinho também encontram na rede dicas gratuitas. Com as melhores idéias de cada endereço, dá para montar um bom currículo. Visitanto o www.manager.com.br, por exemplo, o internauta fica sabendo que um resumo profissional eficiente tem, no máximo, duas ou três páginas. Outras dicas podem ser encontradas nas seções Currículo Eficiente, Guia da Entrevista e Guia da Recolocação. No site www.bancodevagas.com.br há dicas elaboradas por analistas de recursos humanos que indicam o que é essencial. Uma recomendação importante encontrada no endereço é não assinar o currículo. Se o candidato quiser, pode elabore uma carta de apresentação clara e resumida, datada e assinada, mostrando seus objetivos e suas qualidades. O www.sabido.com.br traz recomendações para quem quer estar na mira dos caça-talentos. A principal indicação do endereço é o investimento em educação e atualização profissional. O site também traz dicas sobre como encarar a demissão. No www.terceiros.com.br a seção Currículo Ideal ensina a redigir o currículo, indica as tendências do mercado, o que evitar na elaboração e como e para quem mandar o currículo. Sites cobram para montar currículo Optar por serviços pagos também pode ser uma boa alternativa: o site monta o currículo. O www.graduados.com.br, por exemplo, tem a descrição do modelo de resumo para que você visualize como vai ficar o seu, caso decida contratá-los. O serviço custa R$ 25 e você pode fazer quantas cópias quiser. Eles afirmam que desenvolveram "um currículo totalmente diferenciado que poderá aumentar as suas chances de conseguir uma entrevista para um novo emprego". Você pode tanto cadastrá-lo na Internet quanto enviá-lo em disquete para as empresas em que tiver interesse.