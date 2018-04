Sites fazem ponte entre empresas e pesquisadores Ferramentas online prometem encurtar a distância entre as empresas que querem inovar e aquelas que precisam encontrar mercado para as novas tecnologias. No Brasil, duas novas plataformas lançadas recentemente procuram fazer essa ponte e dar mais chances para as pequenas empresas inovadoras mostrarem o seu trabalho. O portal Battle of Concepts (Batalha de Conceitos), é uma dessas ferramentas. A ideia, trazida da Holanda para o Brasil há pouco menos de um mês, consiste na formação de um grande fórum de discussões online aberto para empresas e jovens pesquisadores. No site, as companhias propõem um desafio aos "inventores", que pode ser tanto o desenvolvimento de uma nova tecnologia quanto questões mais genéricas, como sugestões para uma campanha de marketing, explica o diretor executivo do portal, o holandês Pieter Tjabbes. As melhores ideias podem ser aproveitadas pelas empresas. Na primeira etapa de "batalhas" do portal, três empresas se cadastraram, entre elas a Philips e a Whirpool. A expectativa é que, nos próximos 12 meses, 50 desafios sejam disputados, reunindo criações de até 100 mil jovens - a idade limite para participação é de 30 anos. Além de servir como fonte de inovação, o portal abre caminho para a descoberta de profissionais pelas corporações. Segundo Walter Duran, diretor de tecnologia da Philips, a iniciativa permitirá à empresa, que já terceiriza boa parte de suas pesquisas para novos produtos e tecnologia no País, buscar talentos "escondidos". "É uma oportunidade de conhecer ?boas cabeças?, às quais muitas vezes não temos como descobrir, pois não estão dentro de um centro de pesquisa", explica Duran. Com seis anos de experiência em transferência de tecnologia, o Instituto Inovação, de Minas Gerais, resolveu lançar no início do ano a Inventta, ferramenta online para aproximar empresas e pesquisadores. "Com o site, nós conseguimos acentuar o conhecimento do universo com o qual queremos trabalhar", diz Gustavo Mamão, diretor do instituto. Graças a isso, a Verti, empresa mineira especializada em tecnologias para tratamento de resíduos, entrou em contato com quatro clientes em potencial. Entre eles, uma companhia de energia elétrica e a Fiat Powertrain, fabricante de motores da montadora italiana. "As negociações estão avançadas", diz o diretor executivo da empresa, Euler José Maria dos Santos. Ele diz que também utiliza a ferramenta como uma forma de estabelecer parcerias. "Encontramos uma empresa de Uberlândia com tecnologia complementar à nossa com quem estamos conversando", afirma. Santos reconhece a importância dessa proximidade. A própria Verti passou por esse processo em 2008. Na época, o Instituto Inovação aproximou a empresa e o Grupo Nucleus, que trabalha com tratamento de resíduos em Minas Gerais. "O Grupo incorporou a Verti, com um aporte de R$ 1,5 milhão. Com isso conseguimos nosso próprio laboratório e aumentar o número de pesquisadores", diz.