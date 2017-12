Sites financeiros fecham novas parcerias Os sites financeiros IG Finance e Patagon fecharam parceria para distribuição de fundos de investimentos de novos parceiros. No www.igfinance.com.br, já é possível optar por seis fundos do BBA Capital Icatu Investimentos, sendo que três deles são multicarteira, dois de derivativos e um de renda fixa. Todos os fundos têm aplicação inicial mínima de R$ 10 mil, porém o custo da administração é diferente. No Fundo Performance (renda fixa), a taxa de administração é de 0,50% ao ano, mais 20% ao ano sobre o que exceder o CDI. No Fundo Advanced Private (derivativos), é de 0,50%, mais 15% sobre o CDI; no Fundo Balance (multicarteira), de 0,35% sem cobrança de performance; no Fundo Mix (multicarteira), de 1,50%, mais 90% sobre o CDI e 10% do Ibovespa; no Fundo Multi Market (derivativos), de 1%, mais 20% sobre o CDI; e no Fundo Tesouraria, de 1,5%, mais 20% sobre o CDI. O InvestShop.com, primeiro portal financeiro do país, termina o ano 2000 atingindo a marca de 300 mil clientes cadastrados. Com esse número, o site chegou a 800 mil visitas e 18 milhões de visitas mensais. Em relação a 1999, houve crescimento de 900% no número de clientes e de 800% no número de visitas. A meta para 2001 é atingir um milhão de clientes cadastrados. A movimentação financeira através do site gira em torno de R$ 70 milhões por mês. Hoje, a receita é gerada por publicidade (55%) e transações financeiras (45%). A expectativa para os próximos três anos é a de que o faturamento com publicidade passe a representar 30% da receita, contra 50% de transações financeiras. Outros 20% devem ser gerados por e-commerce e datamining. O perfil básico dos clientes do InvestShop.com aponta que 70% são homens e vivem no eixo Rio/São Paulo. O grupo é composto, principalmente, por estudantes, empresários e profissionais liberais. A maioria trabalha no setor privado e possui patrimônio entre R$ 30 mil e R$ 150 mil.