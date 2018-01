Sites indicam melhor tarifa telefônica Realizar uma ligação telefônica nacional ou internacional pode ficar mais barato se o consumidor utilizar o comparador de tarifas telefônicas pela Internet. Além de contar com planos mais baratos para ligações telefônicas em diversos horários, o consumidor pode saber o valor de sua ligação interurbana ou internacional através de sistemas virtuais de comparação de tarifas. Os principais sites de comparação de tarifa são: www.telecompare.com, www.teletarifas.com.br e as seções de comparação de tarifas da Agência Nacional de telecomunicações (Anatel) e da Embratel (vejam os links abaixo). Além de oferecer o simulador de tarifas telefônicas, os sites de comparação também oferecem as tabelas com preços e códigos de Discagem Direta à Distância (DDD) e de Discagem Direta Internacional (DDI). Veja os links abaixo. Os comparadores de tarifa pela Internet possibilitam realizar uma simulação considerando o horário, dia da semana, duração do telefonema e destino. Pelo comparativo de tarifas do TeleCompare, por exemplo, qualquer usuário pode consultar, em segundos, os valores de uma determinada ligação telefônica cobrados pelas prestadoras habilitadas. Para fazer sua consulta, o internauta deve informar as localidades de origem e de destino da ligação, além do tempo previsto para a ligação. Cada consulta informa os nomes das prestadoras habilitadas, com os valores para cada minuto de conversação e o valor total relativo ao tempo total da ligação. Os valores são expressos em reais, e podem incluir ou não os impostos referentes aos planos básicos de serviços de cada prestadora. "O serviço de comparação de tarifas pela Internet facilita a vida do consumidor na hora de escolher o horário e a operadora mais barata para realizar sua ligação", avalia o editor do site Telecompare, Paulo Bicarato. O editor do site Telecompare destaca que o serviço é gratuito e oferece a opção de comparar os planos mais baratos para ligações nacionais e internacionais. A comparação de tarifas telefônicas virtual serve para pesquisar o horário e o dia em que a ligação é mais barata e qual é a operadora que oferece o melhor plano para um telefonema específico. "O comparador de tarifa auxilia o consumidor a economizar na sua conta telefônica", ressalta Bicarato. Diferença de 60% nas tarifas Bicarato informa que o serviço foi criado para facilitar a vida do consumidor, que antes sentia dificuldade em saber os horários e planos mais baratos para realizar uma ligação telefônica. "Em alguns casos, a diferença do preço de uma mesma ligação chega a ser de 60%", alerta. A gerente de produção do site da Embratel, Izabel Fernandes, concorda que o aumento de sites de comparação de ligação telefônica vai facilitar a pesquisa de preços com a ligação telefônica. "O consumidor pode se programar e realizar a ligação nacional ou internacional, no dia e hora em que o preço da ligação é mais baixo", explica Izabel.