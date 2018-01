Sites liquidam produtos e oferecem descontos de até 80% Com o fim do Natal, os principais sites do País começaram a liquidar seus estoques e oferecer produtos com até 80% de desconto. É o caso do site Submarino, que oferece frete grátis para todo o Brasil para compras acima de R$ 299 e parcelamento no cartão de crédito em até 12 vezes sem juros para todos os produtos do site, com parcela mínima de R$ 30. As bicicletas ergométricas, um dos destaques do site, saem a partir de R$ 169. O site das lojas Americanas oferece descontos de até 60% para diversos produtos. Para compras pagas com boleto ou bankline com valor acima de R$ 499, o site dá mais 10% de desconto. Quem preferir usar o cartão de crédito poderá parcelar as compras em até 12 vezes sem juros, desde que as parcelas sejam de, no mínimo, R$ 25. Compras com valores acima de R$ 199 terão ainda frete grátis para todo o País - para alguns produtos, a promoção está restrita às regiões Sul e Sudeste. Um dos destaques da loja são os notebooks, com ofertas por a partir de R$ 1.799. O site Shoptime oferece parcelamento no cartão de crédito em até 12 vezes sem juros, com parcela mínima de R$ 20 e frete grátis para compras acima de R$ 199 para todo o País - para alguns produtos, a promoção está restrita às regiões Sul e Sudeste. Um dos destaques do site são os gravadores de DVD, com preços a partir de R$ 369. O site da rede de supermercados Extra está com descontos de até 50% e parcelamento de compras acima de R$ 99 em até 12 vezes sem juros no cartão de crédito. Nas compras acima de R$ 99 pagas com Mastercard, o frete é grátis para todo o País. Nas demais formas de pagamento, frete grátis nas regiões Sul e Sudeste para compras acima de R$ 199. Os aparelhos de DVD saem por a partir de R$ 98. Até amanhã, o site das lojas Ponto Frio concede descontos de até 40%, parcelamento em 10 vezes sem juros no cartão de crédito (parcela mínima de R$ 20) e desconto adicional de 8% para compras à vista. A promoção do dia é de câmeras digitais, com preços por a partir de R$ 539.