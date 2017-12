Sites oferecem promoções para o Natal Os sites de promoções e descontos estão oferecendo um pacote de presentes para este Natal. O site Maisdescontos (veja o link abaixo) está com uma grande oferta de eletroeletrônicos. No site Escalena, as lojas virtuais estarão oferecendo descontos de 5% e 10% para os clientes cadastrados em qualquer compra. Através da parceria com o Canal Direto, o Maisdescontos está oferecendo produtos da linha CCE e AIWA mais baratos. Entre as novidades para o Natal estão os mini system Aiwa modelos NSX-T 76 4500W, de R$ 1299,00 por R$ 1199,00, e NSX-SZ 51 2400W, de R$ 799,00 por R$ 699,00. Outra opção é o Videokê Raf VMP 3700, que custa R$ 949,00. O Disc Man da CCE DM-1100, passou de R$ 149,00 para R$ 129,00. Além do Canal Direto, o site oferece ofertas exclusivas de mais de 100 empresas como Caloi, Godiva, Estrela, e Timex. Escalena O Escalena (veja o link abaixo) possui produtos de 45 empresas como Estrela, Caloi, Godiva, Lupo, Keds, Olivetti, Vaporetto, Polaroid, Melhoramentos, Parker, Relógios Technos e Dumont. A lojas estarão oferecendo descontos de 5% e 10% (clientes cadastrados) em qualquer compra. Outra novidade é que os produtos chegam embrulhados para presente e o cliente pode escrever um cartão on-line. Durante o período do Natal, a empresa promete reforçar a equipe de entrega e garante o envio dos no período de 2 a 4 dias.