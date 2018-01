Sites que oferecem cursos de idiomas online Para fazer um curso de idiomas virtual, é necessário que o aluno tenha disciplina e organização. Não pode levar em conta apenas a falta de tempo e a questão da comodidade como fatores para a escolha. Outras vantagens, como custos reduzidos, atendimento personalizado, apoio pedagógico online, comodidade para estudar onde e quando quiser também são atrativos. Entre as desvantagens, encontram-se a dificuldade em trabalhar sozinho e conseguir desenvolver as habilidades oral, escrita e auditiva de forma homogênea. Há muitas opções na Internet entre cursos pagos e gratuitos. E este número vem aumentando assim como o interesse de estudar pela rede. Nos links abaixo, ainda há matérias sobre cursos online de escolas tradicionais, o perfil do curso virtual traçado por especialistas e as características deste tipo de curso. Veja algumas dicas de sites pesquisados pela Agência Estado: - Parlo (www.parlo.com) - as aulas por e-mail de italiano, alemão e francês são gratuitas, basta cadastrar-se no site. Outros cursos passam a ser pagos, como os de inglês, inglês para negócios, francês, espanhol, espanhol para viagem e italiano. O aluno tem acesso ilimitado durante três meses ao curso de sua escolha; - Englishtown (www.englishtown.com) - o aluno pode se matricular por um período de dois meses e testar o conteúdo do site. Aulas com o recurso de chat com voz. Depois do período gratuito, não é necessário pagar um curso específico. O site oferece uma assinatura mensal com acesso ilimitado a todo o conteúdo; - Weblínguas (www.weblinguas.com.br) - as aulas gratuitas são via e-mail nos idiomas francês, inglês, português para estrangeiros e espanhol. Os cursos monitorados são pagos com enfoque para a habilidade escrita do idioma. Também na parte gratuita, é possível acessar outros serviços de pronúncia, dicionário, vocabulário, entre outros; - Latim Básico (www.spaceports.com/~ltbasico) - curso básico de latim. O curso é pago e os alunos recebem as lições em arquivo doc. Oferece suporte pedagógico do professor que poderá tirar dúvidas e acompanhar o desenvolvimento no aprendizado; - Universo Portunhol.com (www.pagina.de/portunol/) - curso gratuito de espanhol. Tem exercícios de pronúncia, gramática, dicionário, bate-papo, rádio, exercícios interativos e suporte pedagógico. Antes de começar a estudar, há um teste para saber o nível do idioma. Também há material para leitura de textos literários e poesia; - Gramática da língua japonesa (www.geocities.com/Tokyo/Bridge/8780/gramaticafront.htm) - o site é gratuito e oferece noções básicas de japonês. Escrito em caracteres latinos, explica o sistema de escrita japonês em 25 lições; - Esperanto (www.esperanto.cc/) - curso básico e gratuito de esperanto na rede. Para continuar os estudos, o site (www.esperanto.org/gerda/anonco-pt.html) oferece 25 aulas gratuitas de Esperanto intermediário; - Quechua (www.rcp.net.pe/QUECHUA/) - o curso completo do idioma andino é de 12 capítulos, mas a página está em construção e oferece por enquanto seis. Possui arquivos de áudio que possibilita ouvir a pronúncia; - Hebraico (www.abordo.com.br/hebraico/) - o site ensina a escrita hebraica com áudio, números, gramática e verbos. Também expressões e vocabulário. Algumas páginas ainda estão em construção; - Árabe (www.lexicorient.com/babel/arabic/index.htm) - site em inglês que oferece curso básico e gratuito, dividido em 18 unidades. As lições compreendem gramática e uma parte em áudio. Também contém explicações sobre a escrita com áudio, basta clicar na letra; - Russo (www.learningrussian.com/) - site em inglês que oferece curso gratuito. Possui exercícios e explicações fonéticas em sete lições, com áudio. Em uma das páginas, há simulações de situações cotidianas com as frases mais comuns e versão em áudio, além de lições de gramática.