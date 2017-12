Situação começa a se normalizar nos aeroportos, diz Anac A Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) informou nesta quinta-feira que, no segundo dia da nova malha de vôos da Varig, "a situação começa a normalizar-se no País". Segundo a agência, diminuíram as reclamações nas Seções de Aviação Civil (SACs) dos aeroportos que contam com atendimento da Varig. A Anac também informou que os passageiros que tentam retornar para Belém deverão embarcar ainda nesta quarta. No mercado internacional, os passageiros que compraram passagens antes dos cancelamentos, informa a agência, ainda enfrentam dificuldades para voltar por causa da alta temporada. A Anac comunicou, ainda, que tem atendido esses passageiros e "garantido sua volta ao País no menor prazo possível". Como alternativas para os estrangeiros, a agência acrescenta que foram realizados um vôo para Santiago, pela manhã, e outro para Caracas também está previsto a partir do Aeroporto Internacional de Guarulhos.