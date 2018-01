"Situação do Brasil é absolutamente viável", diz Meirelles O futuro presidente do Banco Central, Henrique Meirelles, afirmou hoje acreditar que a situação econômica do Brasil "é absolutamente viável, os fundamentos da economia são sólidos" e que há condições da economia crescer. Apesar de não querer falar sobre a política de juros no próximo governo, dizendo que só responderia a perguntas específicas sobre política monetária na sabatina a que será submetido no Senado, ele deu um recado: "O BC é o guardião da moeda. Tem responsabilidade de manter uma inflação baixa para viabilizar o desenvolvimento econômico". Meirelles afirmou que considera normal a repercussão hoje no mercado financeiro da sua indicação para comandar o BC. "Uma das coisas que aprendi no mercado é que tem uma movimentação de superfície e outra de fundamento", disse Meirelles, em rápida entrevista depois que o presidente eleito, Lula da Silva, anunciou a escolha de seu nome. "Está tudo dentro da normalidade", disse, referindo-se à repercussão de seu nome no mercado. "Acredito que as reações estão dentro das nossas expectativas, acho que não é o momento de elaborar muito mais do que isso". A equipe O futuro presidente do Banco Central, Henrique Meirelles, não quis detalhar o perfil dos futuros diretores do BC, mas garantiu que todos terão um perfil técnico. "O perfil será adequado aos cargos, um perfil técnico, de gente que estará certamente habilitada às funções", disse. Segundo Meirelles, a melhor forma de analisar quem deverá ocupar a diretoria do BC a partir do ano que vem é avaliando sua trajetória no mercado financeiro nos últimos anos. Meirelles ressaltou que entre 1981 e 1984, quando ocupou a primeira vice-presidência do BankBoston e a presidência da instituição no Brasil, ele teve a oportunidade de construir "uma equipe vitoriosa". "Não cabe adiantar mais neste momento. Acho que não é o momento, aqui, de estarmos tentando especificar qualidades de cada uma das funções", disse ele, ao responder a pergunta sobre qual o perfil dos futuros diretores de assuntos internacionais e política monetária do BC. Ele disse também que na sua história de administração trabalha com o foco no resultado. "Temos que focar no resultado e fazer o que é correto e necessário para atingir os resultados", disse. Honra Meirelles disse ser "uma honra" fazer parte da equipe do presidente eleito e "deste momento histórico do País". "Estou voltando ao mercado financeiro, depois de ter ficado 30 anos no mercado, a maior parte deles no Brasil. Eu estava me aventurando na política", disse. Ele disse que com a função de presidente do BC está voltando ao seu ambiente natural. "Aceitei o convite com muita honra e respeito. Vou dar o melhor de mim e fazer o Brasil crescer. O resto são meios para se chegar lá." Renúncia do PSDB O futuro presidente do BC anunciou que vai renunciar ao mandato de deputado federal e se desligar do PSDB. "É um partido que respeito muito. Tenho amizade pessoal com o presidente Fernando Henrique Cardoso", disse Meirelles. Ele disse que se sente "totalmente à vontade" e ressaltou seu "entusiasmo" por fazer parte do futuro governo do PT. "Acho que é um momento vitorioso que estamos vivendo", afirmou, negando constrangimento pelo fato de pertencer ao PSDB e ser o primeiro integrante de outro partido a ser convidado para o governo do presidente eleito. O porta-voz do presidente eleito, André Singer, disse que o presidente do Banco Central, Amrínio Fraga, orientou que a diretoria atual permanecesse no cargo de modo que a transição seja feita de forma organizada e dentro dos prazos. A escolha de Henrique Meirelles