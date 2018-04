Situação do Japão piorou, avalia BOJ O Banco do Japão (BOJ) demonstrou preocupação com o ambiente para o financiamento corporativo em seu relatório econômico de novembro, afirmando que as condições domésticas se deterioraram. Ao mesmo tempo, o banco reduziu sua avaliação sobre as exportações e a produção industrial. Para o BOJ, o juro básico em 0,3% já está bem baixo,considerando-se as tendências dos preços e a atividade econômica.