Situação econômica brasileira não permite erro, segundo Bird O Brasil fez progressos na educação e saúde nos últimos anos. Mas a distribuição de renda continua a ser uma das piores do Planeta. E a situação financeira do País apresenta um quadro extremamente desafiador, no qual não existe margem para erro. As conclusões estão nos Indicadores do Desenvolvimento Mundial - um estudo divulgado hoje pelo Banco Mundial, na abertura da reunião de primavera que a instituição faz em conjunto com o Fundo Monetário Internacional. O relatório coloca o País, com México e Argentina, no grupo de países que "possivelmente" alcançarão as oito Metas de Desenvolvimento do Milênio - fixadas por várias conferência e cúpulas das Nações Unidas nos anos 90 - até 2015. As metas incluem a erradicação da pobreza extrema, a universalização da educação primária, a promoção da igualdade de gênero, a redução pela metade da incidência de AIDS/HIV e de doenças infecciosas, entre outras. Países como o Chile estão no grupo do que "provavelmente" atingirão as metas. A proporção de brasileiros malnutridos caiu de 13% em 1992 para 10% em 1998. A mortalidade infantil até 1 ano de idade que era de 71 por mil nascimentos em 1980, estava reduzida a menos da metade, ou 32 por mil, no último ano do século. Os gastos per capita com saúde atingiram US$ 308 no período de 1995 a 1999 - mais do que o Chile e a Costa Rica. Na educação, a meta da universalização da matrícula na escola primária já foi alcançada e a proporção de jovens matriculados no secundário saltou de 33% a 83% entre 1980 e 1998. Renda - Apesar dessas boas notícias, a participação dos 10% e dos 20% mais pobres da população na renda e no consumo nacional, de 0,7% e 2,2%, respectivamente, continua entre as piores do mundo. Nessa categoria, o País faz companhia a nações como a República Centro Africana e a Guiné Bissau. Dívida - As propostas de políticas audaciosas para enfrentar a dívida social do País, que serão tema central da campanha presidencial este ano, defrontam-se, no entanto, com a dura realidade das finanças externas. O relatório do Banco Mundial coloca a dívida externa brasileira na categoria das que podem se tornar insustentáveis, como as da Argentina, Indonésia e dos países mais pobres altamente endividados. No ano 2000, por exemplo, os pagamentos das obrigações externas do País consumiam 90% das exportações de bens e serviços, comparados com 71,3% da Argentina. A diferença, não mencionada no relatório, é que a estrutura de pagamentos externos do Brasil é bem mais favorável do que a da Argentina e dos demais países endividados. O estudo do Bird afirma que o número de pessoas que sobrevivem na América Latina e Caribe com uma renda de menos de US$ 1 por dia cairá dos atuais 77 milhões para 60 milhões até o ano 2015, se a região mantiver um crescimento médio per capita de 3,6%. Mas, nos últimos doze anos o produto interno bruto regional expandiu-se a menos da metade dessa taxa, ou 1,7%, depois de ter ficado no negativo na década perdida dos anos 80. Com as projeções de crescimento de 0,7% este ano, a meta de redução da pobreza reafirmada pela recente Conferência Internacional sobre o Financiamento do Desenvolvimento, das Nações Unidas, em Monterrey, México, continua distante, apesar dos progressos feitos. Para isso, o economista chefe do Bird, Nicholas Stern, reiterou as recomendações da instituição: "Os países em desenvolvimento devem continuar a melhorar suas políticas domésticas e a governabilidade, os países ricos precisam desmantelar as barreiras ao comércio, principalmente aos produtos agropecuários e têxteis, e aumentar a ajuda ao desenvolvimento", disse ele.