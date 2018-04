Situação no Japão está piorando, avisa presidente do BC O presidente do Banco do Japão, Masaaki Shirakawa, fez um alerta nesta sexta-feira, ao dizer que os problemas continuam se acumulando na segunda maior economia do mundo. Segundo o presidente do BC japonês, a contínua queda das exportações e os preços muito baixos praticados no país estão afetando o potencial de crescimento da economia e o sistema bancário. Shirakawa reconheceu que o banco central tem adotado políticas não convencionais para dar suporte à economia, que mergulha cada vez mais na recessão, mas disse que já tem considerado de maneira razóavel como irá abandonar estas políticas de uma vez. "As exportações caíram acentuadamente no quarto trimestre e as finanças corporativas pioraram, o que está pressionando a economia de diversas maneiras. Isso aconteceu não só no Japão, mas outras partes do mundo", disse Shirakawa ao comitê de Orçamento da Câmara Baixa do Parlamento japonês nesta sexta-feira. "A piora da atividade econômica nos últimos três meses foi muito severa", acrescentou. A desaceleração econômica global afetou fortemente as exportações japonesas e a produção de carros e eletrônicos, e a economia do país parece estar a caminho da mais longa recessão dos tempos modernos.