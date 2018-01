Skaf apresenta preocupações brasileiras com comércio mundial O presidente da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp), Paulo Skaf, se reuniu hoje na sede da entidade empresarial com o candidato da França à diretoria geral da Organização Mundial do Comércio (OMC), Pascal Lamy. Segundo Skaf, o encontro foi pautado para apresentar as preocupações brasileiras com problemas no comércio mundial, como os subsídios agrícolas aplicados pelos Estados Unidos e União Européia, picos tarifários de até 500% aplicados pelos Estados Unidos em encargos sobre produtos brasileiros e temas como as práticas desleais de comércio promovidas pela China. Segundo o líder empresarial, o entendimento entre ambos foi de que as relações comerciais globais devem ser de equilíbrio e de respeito às decisões da OMC, o que ainda não aconteceu até o momento. "Ele concordou com a nossa análise de que decisão da OMC é para ser cumprida e não ser postergada", disse Skaf. Ele negou que o encontro com Lamy possa de alguma forma prejudicar a candidatura brasileira de Luiz Felipe Seixas Corrêa a comandar a OMC. "É evidente que o nosso candidato é o Seixas Corrêa e a nossa torcida toda vai para ele, mas em minuto nenhum se falou sobre a eleição da OMC e não vejo nessa conversa nenhum prejuízo para a candidatura brasileira", opinou.