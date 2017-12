Skaf assume lugar de Staub no Conselho do BNDES O presidente da Fiesp, Paulo Skaf, foi nomeado hoje, em cerimônia, no Conselho de Administração do BNDES. Ele vai substituir o empresário Eugênio Staub, que pediu afastamento do cargo, já que sua empresa está pedindo um financiamento ao banco. Participam da reunião do conselho, o ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, Luiz Fernando Furlan, e o ministro interino de Planejamento, Nelson Machado, que também vai assumir o lugar de Guido Mantega no conselho.