Skaf defende Mantega e elogia visão desenvolvimentista A visão mais desenvolvimentista do ministro da Fazenda, Guido Mantega, tem agradado bastante aos setores da indústria paulista, a julgar pelas referências elogiosas feitas a ele, nesta segunda-feira, pelo presidente da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp), Paulo Skaf, após almoço com a bancada de deputados e senadores paulistas eleitos no último pleito. "Quando cumprimento o presidente Lula pelo ministro da Fazenda, pelo Guido Mantega, é porque sinto que a visão dele (Mantega) vai na direção do desenvolvimento com responsabilidade", disse, fazendo uma defesa enfática do discurso desenvolvimentista do ministro. "Aqui no Brasil é o seguinte: quando se fala em desenvolvimento parece que é uma aventura. Aventura é se pagar em quatro anos quase R$ 600 bilhões de juros. Aventura é o mundo crescer 6%, 7% e nós crescermos 2,5%", afirmou. Skaf, entretanto, negou que com os elogios a Mantega, esteja defendendo sua permanência à frente da Fazenda. "Só parabenizo o presidente Lula por ter um ministro da Fazenda que tem uma visão desenvolvimentista", concluiu.