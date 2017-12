Skaf é nomeado para conselho de administração do BNDES O presidente da Federação das Indústrias de São Paulo (Fiesp), Paulo Skaf, foi nomeado membro do conselho de administração do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES). Ele entra na vaga deixada pelo presidente da Gradiente, Eugênio Staub. O decreto de nomeação está publicado no Diário Oficial da União.