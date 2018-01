Skaf elogia Lula e, sem citar nome, critica Meirelles no BC O crescimento econômico do Brasil deve ser a prioridade, disse o presidente da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp), Paulo Skaf, nesta sexta-feira, em Ribeirão Preto, onde se reuniu com empresários e políticos da região. Para ele, a inflação está dentro da meta, controlada e o País precisa retomar o crescimento, e não ficar mais abaixo da média mundial, que deverá ser de 5% neste ano, e dos países emergentes, que deverão crescer 7%. "O Brasil cresceria em torno de 4,5% a 5% e o ano passado cresceu 2,3% e este ano não crescerá mais que 2,7%, e isso significa que inflação e estabilidade existem, mas o crescimento não", comentou Skaf. "O Brasil merece um crescimento mais elevado", disse Skaf, que elogiou o presidente Luiz Inácio Lula da Silva pela escolha de Guido Mantega para o Ministério da Fazenda. Porém, não fez o mesmo elogio ao presidente do Banco Central, Henrique Meirelles. "Independente de `fulanizar´, há a necessidade de uma mexida no Banco Central", mencionou Skaf. "Se o maestro, que é o presidente, quer que se toque o desenvolvimento e o crescimento, todos os músicos têm que estar afinados na direção do desenvolvimento e do crescimento, caso contrário vai haver uma orquestra desafinada", comparou o presidente da Fiesp. "Que todos se afinem com a orientação do presidente da República, pois vamos ajudar...", emendou ele. Skaf não falou diretamente em troca no Banco Central, mas deixou transparecer isso em seu comentário. "Troca cabe ao presidente, que tem que dar o tom, o toque, deve ser seguido por toda a orquestra", resumiu ele. Para Skaf, Lula tem que observar e analisar se existe alguém que não aceite a sua forma de dirigir a economia brasileira. "Cabe a ele (Lula) tomar as providências", arrematou Skaf. "A obsessão pelo crescimento não vem sozinha, tem que criar condições, um cenário não hostil ao crescimento, buscar mais competitividade e sair do ciclo vicioso para um ciclo virtuoso", disse Skaf, para quem o crescimento do País resulta de bons índices econômicos e precisa ser a meta perseguida. ara isso, segundo ele, são necessários vários itens: reformas estruturais, trabalhistas, tributária, política e fiscal, desburocratização, simplificação, segurança jurídica, choque de gestão nos gastos, controle nos gastos públicos, redução de gasto público, eliminação de desperdício público e combate à informalidade. "Agora precisamos criar um modelo para a nova realidade do País, que precisa crescer 5%, 6%." E acrescentou: "A sociedade brasileira está consciente e exige um crescimento compatível com os potenciais do nosso grande País." Apoio a Lula Skaf disse que o presidente Lula merece respeito pela reeleição e também a confiança dos empresários. "Sempre que nasce uma nova etapa nasce uma esperança", argumentou o presidente da Fiesp." Vamos ajudá-lo a trilhar esse caminho", emendou ele, informando que na quinta-feira, dia 23, a entidade irá apresentar à imprensa um amplo projeto de desenvolvimento econômico para o País. "Não é só discurso, não só pregar o crescimento, mas mostrar os caminhos para o crescimento e pressionar politicamente e ajudar em todos os sentidos, no Congresso, fora dele, nos municípios, com deputados e senadores...", relatou Skaf. Segundo ele, os setores da agricultura, da indústria, do comércio e de serviços querem a mesma coisa, o crescimento, e não a volta da inflação. Sesi Skaf confirmou nesta sexta-feira, em Ribeirão Preto, que as unidades educacionais do Serviço Social das Indústrias (Sesi) no Estado irão cobrar uma "taxa" a partir de 2007, mas que existe um critério para isenções. "Quem não tiver condições, não pagará", avisou ele, informando que a família que não tiver média salarial acima de R$ 350 estará isenta do pagamento da taxa - os salários dos integrantes serão divididos por todas as pessoas da família. Ele considera que o valor mínimo de R$ 30 mensais (a "taxa" mais baixa) é pouco para um serviço que, segundo ele, "vale 10, 15, 20 vezes mais". "E mesmo assim só vai pagar quem puder", garantiu ele. Skaf, que se reuniu com empresários e políticos da região de Ribeirão Preto, anunciou ainda um investimento de R$ 200 milhões para 2007 em todo o Estado, entre Sesi e Serviço Nacional da Indústria (Senai). Ribeirão Preto terá o maior investimento do Estado, de R$ 18 milhões, para construir uma escola moderna, um teatro e laboratórios de informática. A cidade tem oito centros educacionais do Sesi (oito em convênios com a prefeitura e uma em prédio alugado), um Centro de Atividades (CAT) e uma escola do Senai. Segundo Skaf, uma "revolução na educação" será feita em 2007, pois, em 60 anos, o Sesi terá, pela primeira vez, o ensino médio (onde existem os CATs) e o integral, além do infantil e fundamental. A meta é entrelaçar o ensino médio com a formação profissionalizante do Senai. Além disso, 14 faculdades de tecnologia serão lançadas em 2007, em diversos locais (ainda não revelados, mas uma deverá ser em Ribeirão).