Skanska construirá gasoduto para Petrobras no Brasil O consórcio sueco Skanska anunciou nesta segunda-feira que recebeu um pedido, avaliado em US$ 103 milhões, para construir um gasoduto para a Petrobras no norte do Brasil. O valor total do contrato com a Transportadora Urucu-Manaus, uma filial da Petrobras, é de US$ 206 milhões, dos quais o consórcio Skanska assumirá 50%, assinalou em comunicado o grupo sueco. O acordo afeta uma seção de um novo gasoduto entre os campos de petróleo e gás de Urucu e Manaus. O Skanska construirá um trecho de 186 quilômetros entre as localidades de Anamã e Manaus. O consórcio Skanska formará uma "joint venture" (empresa de riscos compartilhados) denominada Gasoduto Amazônia Consortium com a construtora brasileira Camargo Corrêa. O projeto começará a ser executado "imediatamente" e terá uma duração estimada de 21 meses, por isso espera-se que esteja pronto no início de 2008, segundo o comunicado. A divisão latino-americana do Skanska obteve em 2005 vendas no valor de 3,60 bilhões de coroas suecas (394,2 milhões de euros).